Уфа, 23 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Проект закона о введении штрафов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами намерены принять в первом чтении в мае текущего года в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Yarregion.ru Вывоз мусора

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушения, допущенные при размещении данных в ГИС «ТКО-Башкортостан». В эту систему стекается вся информация о вывозе мусора со всех контейнерных площадок. В законопроекте речь идет о штрафах в отношении должностных и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению с ТКО, если они направляют в информационную систему неполные или недостоверные сведения либо если сведения не представлены вообще», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что все контейнерные площадки в Башкирии были оцифрованы и выведены на интерактивную карту. При этом на перевозчиков возложили обязанность фотографировать эти площадки до и после вывоза мусора.

«На практике в систему часто попадает информация, не соответствующая действительности. Случается, например, что водители жульничают и по нескольким контейнерным площадкам присылают одни и те же фотографии. Фактически это подлог, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу мусора. Нарушений фиксируется много, но на сегодня инструментов воздействия, помимо устного внушения, нет. Введение штрафов поможет навести порядок», — сообщил Толкачев.

Отмечается, что законопроектом предусматриваются штрафы. Так, для должностных лиц штрафы составляют от трех тысяч до пят тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Сообщается, что ранее данный законопроект был предложен к принятию в первом чтении, но был отклонен депутатами.

«После отклонения законопроекта профильная рабочая группа провела межведомственное совещание. Все возникшие вопросы были обсуждены, спорные моменты урегулированы. В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях имеется несколько статей, относящихся к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, однако не определен ключевой момент — ответственность за сам факт невывоза отходов. Закон нужен не для сбора штрафов, а для повышения исполнительской дисциплины, для более четкого соблюдения графика вывоза мусора», — пояснил Толкачев.