Угрозы взрыва в школах сорвали госэкзамены в Еврейской АО
Биробиджан, 23 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Еврейской АО утром 23 мая поступили сообщения о минировании школ, а также с угрозами физической расправы над педагогами и учениками. Все школы региона были эвакуированы. Госэкзамен по математике для девятиклассников пришлось перенести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
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Спецслужбы проверили здания всех учебных заведений — угроз безопасности не обнаружено.
«У региона есть возможность провести экзамен 24 мая, так как в расписании проведения основного государственного экзамена на математику отведено два основных дня — 23 и 24 мая. По согласованию с Рособрнадзором принято решение о переносе экзамена на 24 мая. На экзамене для школьников будет вскрыт новый пакет с заданиями», — рассказала начальник департамента образования ЕАО Наталья Соловченкова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области вынесен приговор обвиняемому в сообщении о минировании школы.