Канны, Франция, , 09:47 — REGNUM Телеведущая и актриса Виктория Боня рассказала о том, что её не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она написала об этом пост в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Виктория Боня Скриншот с YouTube

По словам Бони, организаторы попросили её покинуть мероприятие из-за выбранного ею наряда. Телеведущая появилась на ковровой дорожке в мужском костюме и с усами — в руках у неё была табличка, гласящая, что конфликтов в мире не было бы, если бы «мужчины рожали».

«Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику», — считает Боня. «Сообщение было настолько сильным, что меня выпроводили оттуда», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные пользователи Сети раскритиковали Каннский кинофестиваль после появления на нём Виктории Бони. Причиной стали фотографии ведущей, сделанные несколько лет назад, на которых Боня позирует в одежде с изображением президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Каннский кинофестиваль раскритиковали из-за появление на нём Виктории Бони