* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. в Афганистане «Фронт Азадеган» утверждает, что совершил партизанское нападение на церемонию памяти бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтара Мансура в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В заявлении фронта говорится, что в результате нападения был тяжело ранен министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Мохаммад Якуб.

Фронт заявил, что «не приемлет нападения смертников и считает их противоречащими исламским и гуманитарным учениям, но он пытается устранить лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводя внезапные и смертоносные операции». Фронт заявил, что, осуществив эту партизанскую атаку, он показал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что «расплата не за горами».

Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались почтить память бывшего лидера движения муллы Ахтара Мансура, который был убит 21 мая 2016 года на пакистано-иранской границе в результате удара американским беспилотника.

Сообщается, что в результате нападения несколько человек получили ранения, в том числе глава министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Никаких подробностей о числе погибших не сообщается.

Это первое нападение на лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре Кабула после захвата ими власти в Афганистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт взрыва, но не предоставили подробностей, сообщив только, что в результате взрыва в отеле «Эстекляль» пострадал один человек.