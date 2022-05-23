Александровск, Пермский край, 23 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Пермском крае мужчина ехал на свадьбу матери в Александровский район. Однако вместо свадьбы попал в спецприёмник. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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Пермяк был задержан за уклонение от уплаты алиментов. Долг десятилетнему сыну составил 640 тыс. рублей.

По данным судебных приставов, пермяк скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. Он сменил место жительства и был объявлен в исполнительный розыск.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что должник ненадолго вернулся на свою малую родину. Поводом стала свадьба его матери. Но на торжество он так и не попал. В отношении мужчины составили административный протокол за неуплату средств на содержание ребёнка и отправили на десять суток под арест.