Токио, , 09:46 — REGNUM Японские власти собираются коренным образом усилить обороноспособность страны. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции по итогам состоявшихся в Токио переговоров.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

«Мы намерены коренным образом усилить обороноспособность нашей страны. Соответствующие планы были поддержаны президентом США», — сказал он.

Также Кисида отметил, что Токио ведет наращивание своей оборонной мощи с учетом ситуации вокруг Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы принять военное участие в защите Тайваня в случае «вторжения» на остров.