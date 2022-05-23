Курск, 23 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны России пресекли провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман.

Mil.ru ПВО РФ

«Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», — написал Лисман в телеграм-канале.

В ночь на 23 мая жители Рыльска публиковали в соцсетях сообщения о похожих на взрывы звуках.