Барселона, Испания, , 09:44 — REGNUM Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании. Гонка прошла 22 мая.

Макс Ферстаппен Morio

Ферстаппен проехал 66 кругов за 1 час 37 минут 20,475 секунды. Второе место занял его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес, отставание которого составило 13,072 секунды. Замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел (+32,927).

Победивший в квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер сошёл с дистанции на 28-м круге из-за технических проблем.

После этой победы Ферстаппен набрал 110 очков и поднялся на первое место в общем зачёте «Формулы-1». Леклер опустился на второе место опустился, у него 104 очка. Третьим идёт Перес (85). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занимает шестую позицию (46).

Следующий этап пройдёт с 27 по 29 мая в Монако.