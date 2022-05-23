Белгород, , 09:44 — REGNUM Мастер-классы по тяжёлой атлетике для всех желающих организуют летом 2022 года в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тяжёлая атлетика Андрей Пронин © ИА REGNUM

Проект «Тяжела ли ты, атлетика?» реализует спортшкола олимпийского резерва № 3 Белгорода, учреждение выиграло грант по итогам конкурса «ОМК-Партнёрство — 2022». Тренеры приглашают на бесплатные занятия всех желающих.

«Мы покажем ребятам, как правильно заниматься со штангой, делать упражнения, поставим технику. В реализации проекта нам помогут студенты спортивного факультета Белгородского госуниверситета», — рассказал президент федерации тяжёлой атлетики, тренер спортшколы олимпийского резерва № 3 г. Белгорода Валерий Синяков.

Кроме тренировок запланированы и соревнования с привлечением профессиональных тяжёлоатлетов