Белгород, 23 мая 2022, 09:44 — REGNUM Мастер-классы по тяжёлой атлетике для всех желающих организуют летом 2022 года в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Проект «Тяжела ли ты, атлетика?» реализует спортшкола олимпийского резерва № 3 Белгорода, учреждение выиграло грант по итогам конкурса «ОМК-Партнёрство — 2022». Тренеры приглашают на бесплатные занятия всех желающих.
Кроме тренировок запланированы и соревнования с привлечением профессиональных тяжёлоатлетов