Токио, , 09:47 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что США предпримут военное вмешательство в случае, если Китай вторгнется на Тайвань, что стало одним из самых решительных и открытых заявлений в поддержку Тайваня за последние десятилетия, сообщает 23 мая Associated Press.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на пресс-конференции в Токио, Байден сказал: «Это обязательство, которое мы взяли на себя». Он заявил, что попытка Китая применить силу против Тайваня будет «просто неуместной» и «приведет к дезорганизации всего региона».

В рамках политики одного Китая, США признают одно китайское государство с пекинским правительством во главе и не имеют дипломатических отношений с Тайванем. Однако они поддерживают с Тайванем неофициальные контакты и фактически имеют свое посольство в Тайбэе. США также поставляют вооружение для обороны острова.

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