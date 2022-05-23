Москва, , 09:41 — REGNUM Почти 900 заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды. Об этом 23 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мероприятие пройдет с 20 по 26 июня. Заявки на участие в нем поступили из 79 городов России. Окончательный состав участников будет определен в июне 2022 года.

«Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие. Сейчас экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета», — сказала Сергунина.

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