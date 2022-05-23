Иркутск, , 09:40 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено дорожной остановкой в регионе. По данным телеграм-канала ведомства, с 16 по 22 мая на территории Приангарья произошло 47 аварий, в которых погибли 7 человек, более 60 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, из них 17 детей

ДТП в Приангарье МВД

По предварительным данным, 10 водителей не имели права управлять транспортным средством, один автолюбитель находился за рулем в состоянии опьянения, а другой виновник аварий отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения — 9; нарушение правил проезда пешеходных переходов — 7; нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 6; несоблюдение очерёдности проезда- 5.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая вблизи деревни Муратово погиб непристегнутый водитель иномарки.

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