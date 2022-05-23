* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 23 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер более 30 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе боестолкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом пишет информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Кабульская газета со ссылкой на местный источник сообщила, что 22 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли крупномасштабную атаку на базы сил сопротивления в долине Хесарак уезда Руха.

По словам собеседника, боестолкновение закончилось через несколько часов, более 30 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты. В ходе боёв также было уничтожено большое количество автомобилей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что радикалы обратились к Фронту сопротивления с просьбой разрешить им забрать тела убитых.

Али Мейсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта сопротивления, заявил, что в ходе столкновений было убито более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем, два дня назад мулла Якуб Муджахид, министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправился в Панджшер, чтобы возглавить операцию. В то же время местные источники сообщили, что большое количество боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было переброшено в Панджшер из других провинций для участия в боевых действиях.