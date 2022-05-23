Москва, 23 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе проводится разминирование, сообщили 23 мая в Министерстве обороны РФ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

В телеграм-канале министерства опубликовано видео работы российских сапёров. С использованием технических средств они выявляют на местности оставленные противником мины и уничтожают их.

«За двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается», — рассказал один из участников разминирования.