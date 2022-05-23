Токио, , 09:39 — REGNUM США готовы принять военное участие в защите Тайваня в случае «вторжения» на остров. Об этом 23 мая заявил американский президент Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. <…> Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал он в ответ на вопрос о том, готовы ли США военным путем защищать Тайвань в случае возникновения такой необходимости.

При этом Байден отметил, что Вашингтон согласен с политикой одного Китая, однако считает возможность изменения статуса острова силовым путем неуместной и сравнил возможность таких действий со спецоперацией Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало,ИА REGNUM ранее президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Токио, выступил за реформирование ООН и включение Японии в Совет безопасности организации.