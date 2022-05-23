Хельсинки, , 10:04 — REGNUM Власти Финляндии с начала специальной военной операции России на Украине заблокировали имущество граждан РФ, попавших под западные санкции, на сумму как минимум в 76 млн евро, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat (HS).

Грузовые вагоны succo

По данным издания, среди прочего, управление по взысканию долгов задержало больше 1 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

«Их общая стоимость может достигать 20 млн евро», — сообщает HS.

Кроме того, управление по взысканию долгов также изъяло крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды из России, его стоимость оценивается в 40 млн евро.

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