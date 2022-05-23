Сеул, 23 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. 52,1% жителей Южной Кореи считают, что новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 16 по 20 мая среди 2528 человек старше 18 лет, противоположного мнения придерживаются 40,6% респондентов.

Компания отмечает, что больше всего довольны действиями нового президента сторонники партии «Сила народа» и те, кому за 70. С другой стороны, менее довольны политикой главы государства сторонники Демократической партии «Тобуро», жители юго-западных провинций Чолла и те, кому за 40.

Уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» составил 38,6%, правящей партии «Сила народа» — 50,1%.