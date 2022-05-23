Черемхово, Иркутская область, , 09:35 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности серьёзной аварии Черемховском районе: 22 мая вблизи деревни Муратово погиб непристегнутый водитель иномарки.

ДТП 21.мвд.рф

ДТП произошло днем. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В виду того, что управляющий авто не был пристегнут ремнём безопасности, при опрокидывании его выбросило из салона. При этом три пристегнутых пассажира остались в транспорте. С полученными травмами они госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бодайбо 20 мая 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Cresta», не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. получили травмы водитель и три его пассажира, в числе которых двое мужчин и одна девушка.

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