В Приангарье погиб непристегнутый водитель иномарки
Черемхово, Иркутская область, 23 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности серьёзной аварии Черемховском районе: 22 мая вблизи деревни Муратово погиб непристегнутый водитель иномарки.
ДТП произошло днем. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бодайбо 20 мая 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Cresta», не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. получили травмы водитель и три его пассажира, в числе которых двое мужчин и одна девушка.
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