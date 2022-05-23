Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Людям оказывают юридическую и консультационную помощь, психологическую поддержку. Организована отправка вынужденных переселенцев в регионы России.