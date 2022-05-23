Токио, , 09:41 — REGNUM Скорость роста ВВП США будет выше, чем в Китае, впервые за последние 40 лет. Об этом американский президент Джо Байден заявил 23 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Джо Байден Gage Skidmore

«ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что это не означает отсутствие у США проблем. Проблемы есть, отметил он, такие же, как у всего остального мира, но последствия этих проблем не столь серьёзные. Так Байден ответил на вопрос о том, избегут ли США рецессии и нужно ли населению готовиться к ней.

Читайте также: Сенатор Рэнд Пол вновь заявил об угрозе краха для США из-за помощи Украине