Вашингтон, 23 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Будущая ролевая игра The DioField Chronicle японских компаний Square Enix и Lancarse получила возрастной рейтинг в США. Об этом 23 мая сообщает портал Eurogamer.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

Организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила проекту рейтинг T (Teen) — это означает, что в The DioField Chronicle могут играть дети в возрасте от 13 лет. Как отметила ESRB в примечании, в игре присутствуют кровь, сцены насилия, а также «мягкие отсылки на провокационные темы».

Напомним, Square Enix анонсировала тактическую ролевую игру The DioField Chronicle 10 марта 2022 года в рамках онлайн-мероприятия State of Play компании PlayStation. Разработчики объявили, что её релиз состоится в 2022 году.