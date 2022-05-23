Канберра, , 09:39 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон неоднократно сравнивал себя с «бульдозером», который преодолевает любое сопротивление своим жестким стилем руководства. Однако, по мнению политического обозревателя телеканала Nine News Криса Ульманна, который поделился своим мнением после выборов 23 мая, похоже, что бульдозером «проехались» по самой Либеральной партии, проигравшей лейбористам.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

«Если по кому-то и проехались бульдозером, то это было Либеральная партия, и то, что мы видели, является кардинальными изменениями в политике», — сказал журналист.

Ульманн объяснил, что предвыборная кампания лейбористов, призванная превратить федеральные выборы в референдум по одобрению Скотта Моррисона, сработала крайне хорошо и новым премьер-министром стал лидер оппозиции Энтони Альбаниз.

В то же время, предупреждает Ульманн, последствия выборов являются далеко идущими, поскольку результаты обеих главных политических сил Австралии не впечатляют, в то время как в стране все большую силу набирают независимые, или как их еще называют «бирюзовые», кандидаты.

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