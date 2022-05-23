Севастополь, 23 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя за сутки поступили 16 пациентов, данные на 23 мая опубликованы городским департаментом здравоохранения. Накануне, 22 мая, сообщалось о госпитализации 19 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны с выздоровлением после ковида за последние сутки десять пациентов. В ковид-стационарах города находятся 177 человек, десять коек свободно.

За сутки в Севастополе подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, что ровно вдвое меньше, чем было зарегистрировано накануне. Новых смертельных исходов не зарегистрировано.

В общей сложности с начала пандемии в Севастополе подтверждено 84 145 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 543 человека, умерли 2 355.