Пермь, , 09:33 — REGNUM Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отчитался о доходах за 2021 год в 7 319 680 рублей (с учётом иных доходов). Информация об этом опубликована на сайте избиркома.

Деньги

Владеет квартирой площадью 200 квадратных метров и гаражным боксом (24 кв. м). В пользовании имеет земельный участок (2,5 тыс. кв. м). В автопарке Вагина автомобиль AUDI Q7, прицеп для перевозки техники и два снегоболотохода.

Стоит отметить, в 2019 году Игорь Вагин заработал 6 410 284 рубля. Имущественное положение осталось неизменным.