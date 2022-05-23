Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Индекс контрактования новых легковых автомобилей у дилеров Санкт-Петербурга в апреле 2022 года сократился на 62% по сравнению с мартом, сообщили в Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группе компаний «Прагматика».

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Индекс контрактования — соотношение заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.

Несмотря на снижение, показатель апреля всё равно мартовского, когда было зафиксировано падение на 140% к результатам февраля. Оживление рынка связывают со снижением ключевой ставки Банка России, что сделало более доступным в том числе автокредитование.

«Как итог — увеличение числа кредитных сделок и количества кредитных программ от банков. Например, в наших автосалонах в апреле доля выданных кредитов на новые автомобили выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом, а в мае она уже достигает половины от всего объема сделок», — отметил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме контрактования новых автомобилей в России в апреле 2022 года составила 7,1%.