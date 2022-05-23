Канберра, , 09:36 — REGNUM 15 сентября 2021 года стало известно, что США, Великобритания и Австралия заключили оборонный пакт AUKUS. Тогда же отношения Австралии и Франции, которая лишилась многомиллиардного контракта на строительство подлодок, накалились до предела. Но теперь Пятая республика может наконец-то удовлетвориться, что подписывавший пакт Скотт Моррисон проиграл на выборах в Австралии. Об этом 23 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поражение премьер-министра Моррисона меня очень устраивает», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире одного из местных телеканалов.

«Многие же другие иностранные лидеры предпочли все же приветствовать нового лидера страны Энтони Альбаниза, а не прощаться с Моррисоном», — замечают австралийские журналисты.

Сейчас новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отправляется в Токио, чтобы провести встречу с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Япония, Индия).

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