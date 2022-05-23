Севилья, Испания, 23 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. «Севилья» одержала победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

Единственный гол в матче забил нападающий «Севильи» Рафаэль Мир на 68-й минуте.

«Севилья» заняла четвёртое место в чемпионате Испании сезона 2021/22 и вышла в Лигу чемпионов, команда набрала 70 очков в 38 матчах. «Атлетик» стал восьмым с 55 очками.

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