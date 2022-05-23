Москва, 23 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Более 1,4 млн беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса с начала спецоперации. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официальный портал Правительства Ростовской области Беженцы

По информации источника, на утро 23 мая в Россию прибыли 1,4 млн человек с территорий Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Он уточнил, что большинство прибывших — граждане ДНР и ЛНР.

Вынужденным переселенцам, написавшим соответствующее заявление, оказывается материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. В общей сложности выплачено 2,212 млрд рублей.