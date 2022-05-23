Канберра, 23 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 21 мая тогдашний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проиграл на выборах лейбористам во главе с Энтони Альбанизом, который 23 мая был приведен к присяге на пост 31-го премьер-министра страны. После своего поражения Моррисон публично заявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии, передает телеканал NineNews.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

В то же время подчеркивается, что Моррисону удалось переизбраться по своего родному округу и он останется членом фракции либералов в Палате представителей, хотя и покинет руководящую должность в партии, став обычным депутатом.

По сообщениям газеты The Sydney Morning Herald, главным претендентом на пост лидера Лейбористкой партии является уходящая в отставку с поста министра внутренних дел Австралии Карин Эндрюс, которая сохранила за собой место по округу Макферсон.

«Меня интересует, какая должность позволит мне принести наибольшую пользу моей партии, а также членам моей партии, поэтому я собираюсь занять свою позицию в течение следующего дня или около того», — сказала Эндрюс в эфире радиостанции 4BC.