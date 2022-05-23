Москва, , 09:30 — REGNUM На новый уровень намеревается вывести Мали свое торговое сотрудничество с Россией. Об этом 23 мая заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

Флаг Мали Rgaudin

Как отметил в интервью РИА Новости Диоп, он прибыл в Москву во в главе делегации, в составе которой также министр экономики и финансов, министр транспорта и инфраструктуры и министр энергетики и водоснабжения этой страны.

«Основная цель визита состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество с Россией в новых областях. Сотрудничество в сфере безопасности уже налажено и продвигается хорошо, теперь нам нужно укрепить экономическое и торговое партнерство», — сказал он.

Также глава МИД Мали указал, что власти страны намерены найти способы стимуляции торговли и снабжения Мали такими необходимыми товарами, как ставшие в данный момент труднодоступными для них пшеница, удобрения, нефтепродукты и цемент.

«Мы хотели бы работать над обеспечением поставок этих категорий товаров из России в Мали», — отметил Диоп.

При этом он добавил, что из-за негативных последствий санкций, которые ввели против Мали страны Западной Африки и Европейский союз, а также угрозы связанного с конфликтом на Украине продовольственного кризиса, властям Мали пришлось обратиться к России за помощью на государственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия планирует усилить состав посольств в Африке.