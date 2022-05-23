Уфа, 23 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Три человека доставили в медучреждение после отравления угарным газом в Уфе. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

ИА REGNUM Газ

Сообщается, что вечером 22 мая спасатели получили сведения о госпитализации трёх человек, которые проживают в квартире жилого дома № 1 по улице Энгельса, с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Отмечается, что после оказания медпомощи глава семьи 1977 года рождения был отпущен домой, его супруга 1980 года рождения и сын 2014 года рождения остались в медучреждении.

«В квартире, откуда бригада скорой помощи забрала пострадавших, специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа в г. Уфе» обнаружили нарушение герметичности очистного вентиляционного канала. Для проведения работ подача газа прекращена по стояку», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после обнаружения в квартире тел двух человек.