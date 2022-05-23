Токио, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом предложил провести следующий саммит G7 в Хиросиме, передает 23 мая Kyodo.

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

По данным агентства, глава Белого дома поддержал это предложение.

Напомним, США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, в самом конце Второй мировой войны. Это единственное в истории применение ядерного оружия, за которое Соединенные Штаты не признают свою моральную ответственность и оправдывают его «военной необходимостью».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Япония в очередной раз примет у себя саммит лидеров стран G7. Заявки на право принять у себя мероприятие такого высокого уровня подали город Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю и город Нагоя, расположенный в центре тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю.