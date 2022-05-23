Канберра, , 09:31 — REGNUM По словам жительницы штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке Австралии, выиграть более чем 1 миллион австралийских долларов после розыгрыша лотереи Gold Lotto, ей помогло «шестое чувство». О подробностях истории везения 23 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

«У меня было шестое чувство, что я выиграю в Gold Lotto … Я нутром это чуяла», — поделилась женщина с журналистами.

Как призналась победительница лотереи, купить билет, который ей принес 1,3 миллиона австралийских долларов (900 тыс. долларов США), ей захотелось в последнюю минуту.

Довольно примечательно и то, что розыгрыш состоялся 21 мая, в день федеральных выборов в Австралии. Женщина следила за результатами выборов и как только поняла, что голосование выиграли лейбористы, она решила проверить свой билет, поняв, что 21 мая 2022 года и для нее станет знаковым днем.