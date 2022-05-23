Чебоксары, 23 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии погиб водитель электросамоката, который получил смертельные травмы после падения. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП произошло 21 мая около часа ночи в одной из деревень Чебоксарского района. По данным полиции, 49-летний чебоксарец на электросамокате наехал на искусственную неровность, не справился с управлением и упал, получив травмы. Прибывшим врачам не удалось его спасти.

По неофициальной информации, погибший наехал на лежачего «полицейского».

Правоохранители отмечают, что накануне происшествия он был в гостях, где распивал спиртное со своим приятелем.

«Когда алкогольные напитки закончились, они поехали на самокатах в поисках дополнительной порции», — считают в МВД по Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Чувашии обсуждали предложения об ужесточении требований к использованию электросамокатов — в частности, об установлении зон запрета их использования и территорий с ограничением их скорости на пешеходной части.

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