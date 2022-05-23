* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 23 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана утверждает, что 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты из засады силами фронта. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Али Мейсам Назари, глава отдела внешних связей Национального фронта сопротивления, написал в «Твиттере», что 22 мая силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались атаковать базу Фронта сопротивления в местности Хесарак уезда Руха провинции Панджшер.

По его словам, в результате боя было убито более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Назари не стал комментировать потери Фронта сопротивления.

Однако местные источники сообщают, что утром 23 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли удары по военным базам Фронта сопротивления в Хесараке с нескольких направлений.

По данным источников, в результате столкновений есть жертвы, но их точное число пока неизвестно. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.