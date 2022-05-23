Канберра, 23 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Тем, кто надеется убрать подальше в шкаф свои зонтики в ближайшее время, возможно, придется подождать еще некоторое время, поскольку моделирование американских ученых показывает, что погодное явление Ла-Нинья, которое обрушилось со своими ливнями и наводнениями на Австралию, может сохраниться до осени этого года. Об этом 23 мая сообщил телеканал Nine News.

Nasa.gov Циклон

Ла-Нинья, которая сформировалась над Тихим океаном 23 ноября прошлого года, является причиной большей части осадков, выпадающих на восточном побережье Австралии, где повышена плотность населения.

Новое моделирование было выпущено Международным исследовательским институтом климата и общества при Колумбийском университете (IRI) и Центром прогнозирования климата США (CPC) на прошлой неделе.

«Согласно последнему прогнозу модели IRI/CPC, вероятность того, что Ла-Нинья сохранится летом в южном полушарии, составляет 62%, а весной — 58%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Weatherzone.