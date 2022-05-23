Париж, 23 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны — члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержать резолюцию по Украине и «подтвердил полную солидарность Франции и Европейского союза», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я призываю все государства-члены поддержать резолюцию, которую уже поддержали основные союзники, включая Францию, ЕС и США», — заявил президент Франции.

Текст должен быть принят во вторник, 24 мая. Резолюция не предусматривает ни в коем случае исключения государства из ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил два военных госпиталя в регионе Иль-де-Франс, в которых содержат раненых украинских солдат.

Читайте также: Минобороны Франции: раненые украинские военные проходят лечение в Париже