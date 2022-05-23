Ярославль, 23 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ярославле предпринимателей, которые займутся деятельностью по предоставлению мест для временного проживания, освободят от налога. Проект закона об этом в Ярославскую областную думу внёс врио губернатора Михаил Евраев.

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Право на льготу получат впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения. Для них будет предоставлена нулевая ставка налога. Под льготу попадут владельцы гостиниц, хостелов и прочих средств размещения. Таким образом власти хотят поддержать развитие внутреннего туризма.

Сейчас аналогичные льготы имеют впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Согласно региональному законодательству, льгота действует в течение двух лет при условии, что годовой доход индивидуального предпринимателя не превышает 20 млн рублей.