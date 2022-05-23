В Ярославской области новые гостиницы освободят от налога
Ярославль, 23 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ярославле предпринимателей, которые займутся деятельностью по предоставлению мест для временного проживания, освободят от налога. Проект закона об этом в Ярославскую областную думу внёс врио губернатора Михаил Евраев.
Право на льготу получат впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения. Для них будет предоставлена нулевая ставка налога. Под льготу попадут владельцы гостиниц, хостелов и прочих средств размещения. Таким образом власти хотят поддержать развитие внутреннего туризма.
Сейчас аналогичные льготы имеют впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Согласно региональному законодательству, льгота действует в течение двух лет при условии, что годовой доход индивидуального предпринимателя не превышает 20 млн рублей.