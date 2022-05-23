Сан-Себастьян, Испания, , 09:24 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В составе «Атлетико» голы забили полузащитник Родриго Де Пауль на 50-й минуте и нападающий Анхель Корреа на 68-й. У «Реал Сосьедада» отличился хавбек Хон Альдалур на 93-й минуте.

«Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании сезона 2021/22 и вышел в Лигу чемпионов, команда набрала 71 очко в 38 матчах. «Реал Сосьедад» стал шестым с 62 очками и примет участие в Лиге Европы.

Читайте также: «Вильярреал» обыграл «Барселону» и вышел в Лигу конференций