Пхёнтхэк, Южная Корея, 23 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. 22 мая глава Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден посетили оперативный центр ВВС Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Лидеры двух стран посетили Корейский центр аэрокосмических операций (KAOC), расположенный на авиабазе Осан в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо (~70 км к югу от Сеула).

Южнокорейский лидер назвал центр ключевым объектом альянса Сеула и Вашингтона, с помощью которого стороны совместно реагируют на «постоянно наступающие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи».

«Моя встреча с Вами и совместное посещение этого подразделения символизирует прочный союз в сфере безопасности», — сказал Юн Сок Ёль.

Корейский центр аэрокосмических операций является основой управления так называемой трёхосной системой национальной безопасности. Она включает систему ПРО Kill Chain, нацеленную на превентивное уничтожение военных объектов на северокорейской территории, собственную ПРО KAMD, а также систему нанесения массированного ответного удара KMPR.

«Сдерживание угроз и гарантия стабильности сегодня важны не только для Корейского полуострова, но и для всего мира», — заявил Джо Байден.

Известно, что Байден стал первым президентом США, посетившим KAOC, а Юн Сок Ёль — первым президентом, посетившим KAOC за последние 13 лет.