Грозный, 23 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Украинская армия и неонацистские отряды несут больше потери. Несмотря на это киевские власти, продолжают отправлять своих солдат на верную смерть, вводя их в заблуждение. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами, и цифра эта неумолимо растёт с каждой минутой. Самое печальное в этом то, что киевский режим всеми силами пытается скрыть эти факты, тем самым, вводя своих же солдат в заблуждение, а впоследствии — на верную смерть», — написал Кадыров 22 мая в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, командир специального полка полиции Замид Чалаев докладывает, что «Луганский фронт планомерно отодвигается вглубь Украины», подавляя противника.

«Живые будут завидовать мертвым. <…> Победа России неизбежна, как неизбежна и печальная участь последователей фашистской идеологии», — заявил чеченский лидер.