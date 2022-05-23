Москва, 23 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас допускает переговоры с Украиной, но только на определенных условиях.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия», — отметил Клишас в телеграмм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры РФ с Киевом пока не прекращены и проводятся в дистанционном формате. Но уже 17 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

При этом 18 мая МИД Италии направил в ООН свой план о завершения конфликта. По информации газеты La Repubblica, Рим предлагает в рамках мирного соглашения признать Донбасс и Крым «спорными территориями» со своей автономией.