Пермь, 23 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Перми в массовом спортивном соревновании «ЗаБег. РФ», приняли участие 3,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

permkrai.ru «ЗаБег. РФ»

Организаторы отмечают, что в акции участвовало рекордное количество человек. Соревнования в столице региона проводились в четвёртый раз. Маршруты проходили по историческому центру Перми и набережной реки Камы.

В главном забеге — полумарафонской дистанции — абсолютными победителями стали Татьяна Сыстерова с результатом 1 час 30 мин 17 сек. и Руслан Гасимов, который показал время 1 час 17 мин 23 сек. В забеге на 10 км победили Татьяна Чугарина – 37 минут 52 сек и Андрей Владышев – 32 мин 38 сек. На дистанции 5 км лучшие результаты принадлежат Анастасии Норкиной — 19 мин 51 сек и Андрею Менякину – 15 мин 37 сек.