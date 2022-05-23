Москва, , 09:21 — REGNUM Новые сервисы, которые помогут добровольцам Москвы находить интересные им мероприятия, появились на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Об этом 23 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ты записался добровольцем? Дарья Драй © ИА REGNUM

На данный момент этот портал содержит опросы, тесты и расписание городских событий. Теперь к ним прибавилось сень новых сервисов, созданных на основании рекомендаций добровольцев.

«Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций. А интерактивный календарь позволит выбирать городские события в соответствии со своими интересами и графиком», — сказала Сергунина.

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