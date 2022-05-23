Токио, , 09:20 — REGNUM Токио и Вашингтон не смирятся с попытками изменить сложившийся мировой порядок и статус-кво силовым путём, в какой бы стране мира это не происходило. Об этом 23 мая в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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В качестве примера он привёл конфликт на Украине, а также ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

«Мы договорились решительно выступать против попыток изменить статус-кво на фоне усиления власти в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и продолжать тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами в решении различных вопросов, связанных с Китаем, включая вопросы прав человека», — указал Кисида, слова которого приводит японский журнал Nikkei.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Токио президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов вместе с Токио противостоять различным вызовам. Он подчеркнул, что союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветания в регионах Индийского и Тихого океанов.