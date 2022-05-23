Москва, , 09:20 — REGNUM Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале текущего года увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнув уровня 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

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Отмечается, что за указанный период в России было поставлено 3,5 млн таких устройств. При этом поставки смартфонов сократились на 14%, до 6,8 млн штук.

В итоге всего в первом квартале было поставлено 10,3 млн телефонов и смартфонов, что соответствует уровню прошлого года.

Уточняется, что резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала в том числе крупная поставка на тот момент нового российского бренда Inoi. Кроме того, отмечают эксперты, на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов «гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру».