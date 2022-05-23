Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Соединённые Штаты Америки ещё на шаг приблизились к статусу «тирании», полагает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Штаб-квартира ФБР Cliff

Так журналист прокомментировал предложение Демократической партии США наделить правоохранительные органы полномочиями по преследованию «внутренних террористов». Он отметил при этом, что инициатива не раскрывает суть понятия «внутренний терроризм».

«Однако мы на один шаг приблизились к тирании — притом что мы, возможно, уже живём при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму», — заявил Карлсон.

Он добавил, что законопроект предписывает ФБР, то есть крупнейшему американскому правоохранительному органу, отслеживать недоброжелателей президента Джо Байдена. Документ позволит людям с оружием проводить аресты, при этом не исключены злоупотребления.

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