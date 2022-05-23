Брисбен, Австралия, , 09:24 — REGNUM С 24 мая по 30 июня все жители штата Квинсленд (северо-восток Австралии) смогут получить бесплатную прививку от гриппа в аптеке или у врача общей практики. Об этом 23 мая объявила премьер-министр штата Аннастасия Палащук, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

Кампания по вакцинации станет «превентивным ударом» по доминирующему штамму, вирусу A (H1N1), поскольку случаи гриппа удваиваются каждую неделю, что угрожает привести местную систему здравоохранения, и без того перегруженную из-за пандемии коронавируса, к коллапсу.

В настоящее время 4 282 жителя Квинсленда больны гриппом, из них 150 человек находятся в больницах и 10 человек — в реанимации.

На пресс-конференции Палащук сказала, что зарегистрированное число случаев гриппа удваивается каждую неделю.

«Их число довольно быстро растет — удваивается», — предупредила премьер-министр Квинсленда.