Уфа, , 09:23 — REGNUM Сабантуи на шихане Торатау в Башкирии больше проводить не будут. Об этом 23 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Шихан Тратау Olegfoto-sk

Он сообщил, что такое решение было принято после разговора с учеными и местными жителями.

«Больше мы на территории Торатау большой сабантуй проводить не будем. 60 тысяч людей приходит, все вытаптывается и на горе и вокруг. Это жемчужина, на самом деле. Лучше мы создадим условия. Кто хочет, пусть приезжает», — сообщил глава республики.

Он поручил чиновникам найти новое место для проведения больших массовых мероприятий в регионе.

«Жители говорят, что там еще большое место обитания сапсанов, которые получают стресс. Торатау как точку мероприятий вычеркиваем, не для этого мы это место формируем и развиваем», — сообщил Хабиров.